Вашингтон, 11 июня 2020, 14:41 — REGNUM Россия «преследует и запугивает» представителей религиозных организаций в Крыму, сообщил госсекретарь США Майк Помпео в специальном отчёте, передает 11 июня «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
По его словам, речь идёт о религиозной организации «Православная церковь Украины» (ПЦУ), Украинской греко-католической церкви, исламистах и «Свидетелях Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Помпео отметил, что украинские религиозные организации не могут зарегистрироваться в Крыму.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Украина стала для Крыма постоянным источником террористической угрозы. Он напомнил о попытках диверсий со стороны украинских спецслужб, а также о водной блокаде полуострова.
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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после проведения референдума. Украинские политики, пришедшие к власти в результате вооружённого госпереворота в Киеве, не признали волеизъявление крымчан и перекрыли Северо-Крымский канал, желая устроить гуманитарную катастрофу. В украинских СМИ члены экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с которой боролись украинские спецслужбы, тут же превратились в «мусульман», которых «притесняет» Россия.