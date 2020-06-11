Вашингтон, , 14:41 — REGNUM Россия «преследует и запугивает» представителей религиозных организаций в Крыму, сообщил госсекретарь США Майк Помпео в специальном отчёте, передает 11 июня «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).

По его словам, речь идёт о религиозной организации «Православная церковь Украины» (ПЦУ), Украинской греко-католической церкви, исламистах и «Свидетелях Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Оккупационные власти» продолжают задерживать и сажать крымских татар, особенно, если их подозревают в причастности к мусульманской политической организации Хизб ут-Тахрир (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая запрещена в России, но легальная на Украине», — рассказал он.

Помпео отметил, что украинские религиозные организации не могут зарегистрироваться в Крыму.

«Силы, контролируемые Россией, продолжают использовать здания религиозных меньшинств в качестве военных учреждений», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Украина стала для Крыма постоянным источником террористической угрозы. Он напомнил о попытках диверсий со стороны украинских спецслужб, а также о водной блокаде полуострова.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после проведения референдума. Украинские политики, пришедшие к власти в результате вооружённого госпереворота в Киеве, не признали волеизъявление крымчан и перекрыли Северо-Крымский канал, желая устроить гуманитарную катастрофу. В украинских СМИ члены экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с которой боролись украинские спецслужбы, тут же превратились в «мусульман», которых «притесняет» Россия.