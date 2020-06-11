Тбилиси, , 15:34 — REGNUM Заявление о том, что лидер партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили — союзник президента России Владимира Путина, сделанное некоторыми членами Конгресса США, является лоббированием интересов партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Такое заявление 11 июня сделал исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Такие фразы пусть даже в таком документе низкого ранга — результат тех денег, которые «Национальное движение» получило сначала за счет людей и коррупции, а потом заплатило конкретным лоббистам», — сказал Кобахидзе журналистам.

Он добавил, что правящая партия не пользуется такими методами, в отличие от ЕНД, которое якобы платит лоббистам в течение нескольких лет.

Стоит отметить, что 10 июня ряд конгрессменов США выпустили доклад «Усиление Америки и борьба с глобальными вызовами». В нем Иванишвили был назван «близким союзником Путина», занимающимся дестабилизацией Грузии. Конгрессмены предложили ввести против лидера «Грузинской мечты» санкции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле прокомментировали заявление США о жёстких санкциях против России