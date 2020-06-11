Рига, , 14:34 — REGNUM Сейм (парламент) Латвии в последнем чтении принял поправки, инициатором которых выступил президент страны Эгил Левитс, к закону о распространении телевизионных программ. Их суть сделать российские канала максимально менее доступными в кабельных сетях Латвии, пишет портал Lsm.lv.

Напомним, с 1 июля 2021 года 80% всех транслируемых кабельными операторами телепрограмм должны быть только на официальных языках стран ЕС и зоны евро. Кроме того в основной пакет услуг не могут быть включены телеканалы, ретрансляция которых в последние три года была запрещена Национальным советом по электронным средствам массовой информации (NEPLP). Единственными каналами, ретрансляцию которых NEPLP запрещал или ограничивал в Латвии, были только российские.

«Транслирующие нарратив Кремля каналы не могут быть доступными в основном пакете кабельных операторов и всех, кто предлагает услуги телетрансляции», — указал при представлении закона председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш.

Согласно новому закону, у NEPLP появится право аннулировать ретрансляцию любого канала, если его выгодополучатель находится в списке санкций. Прежде всего, в латвийском контексте, речь идёт о каналах, в том числе Первом, входящих в Национальную медиа группу, контролируемую, находящимся под санкциями Юрием Ковальчуком.

Закон содержит большое пространство для интерпретаций так как оперирует понятиями — угрозы со стороны контента общественному здоровью и тому подобное.