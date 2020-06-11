Вашингтон, , 14:38 — REGNUM В КНДР принимают жесткие меры, включая казнь и пытки, в отношении лиц, участвующих в религиозной деятельности. Об этом сообщает KBS со ссылкой на ежегодный отчет госдепартамента США о свободе вероисповедания в мире.

В докладе также приводятся данные неправительственной организации Южной Кореи от 2013 года о том, что в северокорейских лагерях содержатся 80−120 тыс. политзаключенных, некоторые из которых были взяты под стражу за ведение религиозной деятельности.

В Госдепе пояснили, что несмотря на то, что в Конституции КНДР оговаривается свобода религиозных убеждений, согласно докладу Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Северной Корее от 2014 года, на Севере отрицают свободу мысли, совести, вероисповедания и слова. А также добавили, что в рамках встреч Дональда Трампа и Ким Чен Ына американская сторона акцентировала внимание на том, что будет требовать от КНДР гарантий прав человека в качестве условия для нормализации отношений между странами.

Отметим, что государственный департамент США публикует отчет о свободе вероисповедания в мире в соответствии с Международным законом о свободе вероисповедания, принятым Конгрессом США в 1998 году.