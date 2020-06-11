Вильнюс, , 14:27 — REGNUM Литовские оппозиционные либералы сегодня, 11 июня, раскритиковали правительство Литвы за, по их утверждениям, разобщённость внутри правительства в вопросе Белорусской АЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению председателя «Саюдиса либералов» Виктории Чмилите-Нельсен, в правительстве «правая рука не знает, что делает левая». Такое заявление она сделала после встречи парламентской фракции с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом.

Линкявичюс, сообщила Чмилите-Нельсен, заявил, что самоустранился от этого вопроса, а позицию Литвы формируют технические работники правительства. «Точно не хочется, чтобы соседняя АЭС, которая вызывает существенную угрозу для Литвы, была лишь технологической проблемой, которую решают анонимные бюрократы», — сказала глава либералов.

По её словам, Линкявичюс подтвердил, что в разных министерствах правительства разное мнение по вопросу БелАЭС. Кроме того, он «открыто подтвердил» что Латвия готова покупать электроэнергию с Белорусской АЭС в том случае, если официальный Минск перенаправит транзит своих грузов из порта Клайпеды в латвийские порты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минэнерго Литвы разрабатывается декларация о правилах торговли электроэнергией стран Прибалтики с третьими странами, в которой отмечается, что Литва не будет покупать электроэнергию с БелАЭС, но в то же время Литва соглашается, что Латвия и Эстония могут вести самостоятельную энергетическую политику, что стало поводом для обвинений со стороны оппозиции в Литве в том, что власти страны не смогли достигнуть общего бойкота БелАЭС, убедить в нём Латвию и Эстонию, а значит, электроэнергия с БелАЭС будет неизбежно попадать в Литву из Латвии, уже под видом латвийской.