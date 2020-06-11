Калуга, 11 июня 2020, 14:21 — REGNUM На сессии Законодательного собрания Калужской области 11 июня принято решение о назначении даты выборов губернатора области и депутатов регионального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Предполагается, что выборы пройдут в единый день голосования — 13 сентября 2020 года.
На эту дату также назначены выборы депутатов областного Законодательного собрания седьмого созыва.
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