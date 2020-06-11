История вопроса

Калужскую область возглавляет Анатолий Артамонов 1952 года рождения. Он занимает пост губернатора области с 2000 года, и в настоящее время заканчивается его пятый губернаторский срок.



Согласно результатам опроса общественного мнения, проведённого в 2017 году, Артамонову доверяют 55% избирателей, не доверяют – 30%. Губернатор считается одним из самых успешных руководителей субъектов федерации.



О намерении Артамонова принять участие в выборах губернатора Калужской области в 2020 году пока точно не известно. Наблюдатели полагают, что многое зависит от того, какую позицию по этому вопросу займёт президент РФ Владимир Путин.

