Москва, , 14:14 — REGNUM Депутаты Госдумы от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым предлагают ввести до конца 2020 года мораторий на перевод средств со спецсчетов фондов капремонта на счета региональных операторов, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июня.

В Жилищном кодексе говорится, что если на спецсчёте фонда капремонта собрано менее 50% необходимой суммы, органы государственного жилищного надзора могут направить уведомление владельцу счёта с требованием погасить задолженность. Если в течение пяти месяцев деньги не поступят, фонд ликвидируется, и накопленная сумма переводится на счёт регионального оператора.

«Сегодня у людей не хватает денег на самое необходимое, и многие уж точно не думают о взносах за капитальный ремонт. Из-за этого в фондах возникают «финансовые дыры», и недостаток средств может стать основанием для его ликвидации. По сути, это будет означать, что средства, которые жильцы собирали в течение нескольких лет, окажутся в «общем котле» регионального оператора, и тратить их будут не жильцы на поддержание своего дома, а чиновники по своему усмотрению», — отметил Миронов.

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