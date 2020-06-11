Тбилиси, , 14:24 — REGNUM Заявление бывшего депутата парламента Грузии Губаза Саникидзе о том, что сотрудники посольства США в Тбилиси якобы прослушивают телефонные переговоры лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, является не более, чем глупостью, но забавной. Такое заявление 11 июня сделал один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия, сообщает «Общественное телевидение».

«Среди глупостей есть некоторые хорошие развлекательные глупости — это развлекательная глупость», — ответил Бокерия на просьбу журналистов прокомментировать высказывание Саникидзе.

Напомним, Саникидзе сделал свое заявление 11 июня. Основанием для его выводов стало то, что Иванишвили 20 июня 2019 якобы отдал приказ о разгоне толпы, штурмующей парламент в Тбилиси, не по телефону, а через тогдашнего начальника Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе.

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