Екатеринбург, , 14:12 — REGNUM Действующий глава свердловской Региональной энергетической комиссии Владимир Гришанов является профессиональным руководителем, заявили в департаменте информполитики Свердловской области.

Как передаёт ЕАН, в департаменте сообщили, что официальной позиции ФАС по вопросу переназначения Гришанова ранее властям не поступало. Гришанову перезаключили двухлетний контракт 26 мая 2020 года указом губернатора.

«Профессионализм Гришанова не вызывает сомнений», — добавили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФАС отказалась переизбирать Гришанова. В ведомстве обвинили его в просчётах и нарушениях законодательства.

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