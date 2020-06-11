Екатеринбург, 11 июня 2020, 14:12 — REGNUM Действующий глава свердловской Региональной энергетической комиссии Владимир Гришанов является профессиональным руководителем, заявили в департаменте информполитики Свердловской области.
Как передаёт ЕАН, в департаменте сообщили, что официальной позиции ФАС по вопросу переназначения Гришанова ранее властям не поступало. Гришанову перезаключили двухлетний контракт 26 мая 2020 года указом губернатора.
«Профессионализм Гришанова не вызывает сомнений», — добавили в департаменте.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФАС отказалась переизбирать Гришанова. В ведомстве обвинили его в просчётах и нарушениях законодательства.
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