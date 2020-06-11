Казань, , 15:08 — REGNUM Выборы главы Татарии назначили на 13 сентября текущего года. Это решение принято сегодня, 11 июня, на заседании Госсовета РТ.

Как сообщает пресс-служба парламента, в «соответствии с пунктом 16 статьи 75 Конституции Татарстана, частью 1 статьи 104.2 Избирательного кодекса республики выборы Президента Республики Татарстан назначаются Государственным Советом РТ».

В сентябре 2020 года истекает срок полномочий главы республики. В связи с этим, согласно требованиям законодательства решение о дате выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до голосования.

ИА REGNUM напоминает, что на прошлых выборах главы региона в сентябре 2015 года участие в голосовании приняли 2,38 млн жителей Татарии. Рустама Минниханова тогда поддержали 94,4% избирателей.