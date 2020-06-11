Москва, , 13:59 — REGNUM В администрации президента надеются, что предложение ввести против России новые «самые жёсткие санкции» так и останется только предложением и не будет реализовано. Об этом сегодня, 11 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Конечно, мы можем только сожалеть в связи с новыми и новыми импульсами, которые пытаются некоторые лица придавать общей американской политике», — добавил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что подобные шаги со стороны Вашингтона «не способствуют нормализации двусторонних отношений».

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«Мы рассчитываем, что эти планы так и останутся на уровне заявлений и не будут никоим образом материализовываться», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ввести против России самые жёсткие санкции предложили республиканцы Палаты представителей Конгресса США. Так, в 120-страничном докладе американские политики рассматривают Россию в качестве одного из «самых агрессивных противников Америки в мире» и предлагают объявить её государством, спонсирующим терроризм.

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