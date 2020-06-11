Тбилиси, , 14:00 — REGNUM Кетеван Цихелашвили ушла с постав министра по примирению и гражданскому равенству Грузии. Об этом 11 июня на заседании сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Глава грузинского правительства поблагодарил Цихелашвили за работу над реализацией важных проектов в течение четырех лет, а также выразил уверенность в том, что ее ждут успехи в работе на дипломатическом направлении.

«Я уверен, что ее квалификация, знания и накопленный опыт помогут углубить наши дипломатические достижения в Европе», — сказал Гахария.

Напомним, в конце мая министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил журналистам, что Цихелашвили назначат послом в Австрии. Он добавил, что в Вене находится штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), с которой Цихелашвили на посту министра часто контактировала. Этот опыт, по мнению главы МИД Грузии, пригодится на новой должности.

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