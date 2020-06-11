Москва, , 13:59 — REGNUM Участники процесса по урегулированию конфликта в Донбассе направляют усилия на то, чтобы Украина снова стала единой. Такова и позиция Кремля, сообщил 11 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Донецкая и Луганская Народные Республики являются самопровозглашенными образованиями, которые заявили о выходе из состава Украины. Москва работает на то, чтобы этот внутриукраинский конфликт прекратился.

Представителю Кремля указали на то, что граждане России представляют противоположную украинской сторону конфликта, кроме того, «Донбасс вышел из состава Украины». Песков отметил, что не использовал такую формулировку о выходе Донбасса.

«Мы по-прежнему считаем, что это внутриукраинский конфликт», — подчеркнул он.

Россия стала выдавать жителям Донбасса свои паспорта из гуманитарных соображений, ведь эти люди были отторгнуты своим государством, пояснил Песков.

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