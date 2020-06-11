Стокгольм, , 14:08 — REGNUM Власти Швеции приняли решение о приостановке оказания финансовой помощи Камбодже. Ранее выделяемые средства шли на развитие свободного общества и демократических институтов. Поводом для решения правительства Швеции прекратить финансовую помощь стал «слабый интерес к демократии и правам человека». Об этом 11 июня со ссылкой на шведскую газету Dagens Nyheter сообщило агентство SVT Nyheter.

До настоящего момента Шведское управление международного сотрудничества в области развития ежегодно направляла в Камбоджу 200 миллионов шведских крон ($2,17 млн). Цель данной помощи состояла в укреплении демократии в стране и помощи людям, живущим в нищете.

Часть средств шла на улучшение состояния окружающей среды. Решение об отзыве помощи, которое, вероятно, будет принято на заседании правительства 11 июня, отчасти связано с тем, что развитие Камбоджи пошло в неверном направлении. Отзыв помощи анонсировал министр Швеции по вопросам оказания помощи развивающимся странам Петер Эрикссон.

«Швеция была терпелива. Но в целом трудно оказывать помощью стране, где интерес к демократии и правам человека настолько слаб», — заявил Эрикссон.