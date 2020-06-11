Минск, , 13:34 — REGNUM Председатель Следкома Белоруссии Иван Носкевич 11 июня доложил Александру Лукашенко о расследовании наиболее крупных и резонансных уголовных дел. Среди них — уголовное преследование участника президентской кампании, популярного блогера Сергея Тихановского.

Носкевич доложил, что уровень преступности по результатам пяти месяцев уменьшился на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Также была обсуждена организация деятельности Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета.

«От следствия требуется больше качества, знаний. Потому что преступность перемещается в сферу высоких технологий. Оперативность очень нужна. И хотелось бы видеть этот институт не просто как учебное заведение, где какие-то знания дадут, а чтобы это был центр, где будет средоточие классных специалистов и новейших технологий. Чтобы там можно было научить наших следователей тому, чему мы не учили никогда», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

После доклада Носкевич прокомментировал «дело Тихановского» пропагандистам государственных СМИ. По его словам, идёт плановая работа по фиксации противоправных действий и сбору доказательств.

«Центральный аппарат Следственного комитета продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по ст.364 Уголовного кодекса по факту применения насилия к сотрудникам органов внутренних дел в Гродно во время одного из пикетов. В настоящий момент это уголовное дело переквалифицировано в ч.1 ст.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК. Предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в отношении 10 лиц», — заявил Носкевич.

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«Сколько человек в конечном итоге будет привлечено к уголовной ответственности, я пока не скажу. Возможно, их будет больше, возможно, меньше, — сказал начальник СК. — Но расследование показывает, что в инициативной группе, фигуранты которой в том числе привлекаются к уголовной ответственности в настоящий момент, было порядка полусотни судимых лиц, больше десятка неоднократно судимых. Как раз практически все из них и являются фигурантами настоящего уголовного дела».

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Госинформагентство БелТА сообщает: «Председатель СК добавил, что следствие продолжается, и как только будет получена информация, заслуживающая общественного интереса, будет озвучены результаты расследования».

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