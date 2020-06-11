Киев, , 13:34 — REGNUM Музыкант и один из лидеров партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что его официальное заявление о сложении полномочий народного депутата Украины уже зарегистрировано.

Об этом он сообщил на брифинге 11 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вакарчук выразил надежду, что «в ближайшее время» заявление будет рассмотрено, хотя и не стал называть конкретные даты.

«Два раза он (Вакарчук) нормально поднял денег у олигархов на том, что своим лицом обманул украинцев. Сначала — в «Нашей Украине» (Вакарчук был депутатом партии Ющенко, но сложил мандат примерно через год работы в Раде того созыва — ред.), потом — в «Голосе»… Надеюсь, на следующих парламентских украинцы опять проголосуют за партию с Вакарчуком», — саркастически комментирует ситуацию политолог Дмитрий Корнейчук.

Также эксперт интересуется, не намерен ли теперь Владимир Зеленский отказаться от президентской должности, как Вакарчук от депутатского мандата:

«Или Зеленский более алчный и хочет от олигархов намного больше деньжат, чем «скромняга Славко?»», — отмечает Корнейчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Вакарчук заявил о сложении полномочий депутата, мотивировав свое решение тем, что он якобы выполнил свои политические задачи и привел в Раду «новые лица». Музыкант заявил, что остается в партии «Голос», но намерен заняться неким масштабным образовательным проектом.