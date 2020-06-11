Тбилиси, , 13:41 — REGNUM Обвинение в адрес представителей посольства США в Грузии о том, что они якобы прослушивают телефонные разговоры лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили, не должно остаться без ответа. Такое мнение 11 июня высказал первый вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский, сообщает «Общественное телевидение».

Ранее бывший депутат парламента от правящей партии, перешедший в оппозицию, Губаз Саникидзе публично заявил о просушке со стороны американского дипломатического представительства. Он сделал этот вывод на основании того, что Иванишвили 20 июня 2019 года отдал приказ о разгоне разбушевавшейся толпы протестующих не по телефону, а через начальника Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе.

«Это скандальное заявление, однако источник этого заявления настолько незначителен на политической арене, что мы можем даже не обращать на это внимания, но я все же считаю, что представительство США на некотором уровне должно отреагировать на эту чушь», — сказал Вольский перед журналистами.

Напомним, на 20 июня в Тбилиси запланирована протестная акция, посвященная годовщине разгона протестующих. В оппозиции заявляют, что силовики тогда применили чрезмерную и силу, а потому должны понести наказание все, кто к этому причастен.

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