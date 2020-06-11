Барнаул, , 13:28 — REGNUM Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) своим решением 11 июня согласились с необходимостью провести дополнительные выборы в местный парламент 13 сентября 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт АКСЗ.

«Голосование проходило в опросном режиме с помощью именных подписных листов, что позволяет действующее законодательство. Участие в опросе приняли 64 депутата АКЗС. Из них назначение дополнительных выборов депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания поддержали 47 парламентариев. Против проголосовали 12 депутатов, воздержались — пять», — сказано в официальном сообщении.

Известно, что старт избирательной кампании будет дан 16 июня, после официального опубликования постановления АКЗС «О назначении дополнительных выборов депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатным избирательным округам №12, №26, №31» в газете «Алтайская правда».

Напомним, избирательный одномандатный округ №12 включает в себя Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы, №26 — часть Октябрьского района г. Барнаула, №31 — часть г. Бийска.

«На всех трех округах «Единая Россия» имеет хорошие базовые показатели: в 2016 году кандидаты-единороссы везде одержали убедительную победу. При этом нужно отметить, что на момент выборов все они являлись действующими депутатами и были знакомы своим избирателям. Кандидаты от парламентской оппозиции получили на этих округах примерно равный процент голосов: КПРФ и СР в среднем — по 20%, ЛДПР (16−17%). Проигравшие на 26 и 31 округе Евгения Боровикова и Иван Дубинин, тем не менее стали депутатами АКЗС 7-го созыва по партспискам ЛДПР», — отметил в своём телеграм-канале депутат АКЗС Иван Мордовин «Единая Россия».

Как уже сообщало ИА REGNUM, депутат АКЗС Ирина Теплова, депутат от Бийска по округу № 31, была заочно лишена мандата депутата краевого собрания. Это произошло после того, как суд признал её виновной в пособничестве в растрате федеральных средств во время работы на бийском ФНПЦ «Алтай» и назначил наказание: четыре года условно и штраф в 1 млн рублей.

Андрей Волков покинул парламент после того, как вступил в силу реальный приговор суда (пять лет колонии) за крупную растрату средств граждан в УК.

Депутат краевого заксобрания Валерий Гуминский в марте 2020 г. написал заявление о добровольном сложении с себя полномочия и отказе от мандата, поскольку уже несколько лет ведет бизнес на Дальнем Востоке.