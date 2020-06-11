Москва, , 13:22 — REGNUM Президент Владимир Путин 12 июня — в День России — примет участие в церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе в Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, 12 июня Путин вручит золотые медали Героям Труда России.

«Президент также примет участие в церемонии подъема государственного флага РФ на Поклонной горе», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в нашей стране отмечается День России. В 2020 году он пройдет с обязательным учётом действующих ограничений для недопущения распространения коронавируса. Большинство мероприятий состоится в онлайн-формате, чтобы не создавать массового скопления людей.

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