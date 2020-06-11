Тбилиси, , 13:34 — REGNUM Телефон лидера правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили прослушивали представители посольства США. Такое заявление 11 июня сделал бывший депутат парламента от правящей партии, перешедший в оппозицию, Губаз Саникидзе, сообщает «Общественное телевидение».

Политик рассказал журналистам о событиях 20 июня 2019 года, когда силовики в стране начали жестко разгонять толпу протестующих, устроивших беспорядки. По мнению Саникидзе, Иванишвили отдал приказ применять резиновые пули через тогдашнего начальника Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе лично, а не по телефону, опасаясь просушки.

Выводы Саникидзе сделал на основании того, что стрелять начали через 13 минут после заявления Мамуки Бахтадзе, который был тогда премьер-министром Грузии.

«Бахтадзе вышел ровно на 13 минут раньше и заявил, что мы не «Национальное движение» и не стреляем резиновыми пулями. Стрельба началась ровно через 13 минут. По моей версии, эти 13 минут — ровно то время, сколько потребовалось Анзору Чубинидзе, чтобы спуститься из резиденции Бидзины, так как Бидзина не отдал бы по телефону этот приказ», — сказал Саникидзе.

Он заявил о своей уверенности в том, что посольство США прослушивает Иванишвили, хотя не знает, является ли это законным.

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