Москва, 11 июня 2020, 13:14 — REGNUM Отношения США и России приносятся в жертву интересам отдельных американских политиков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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По его словам, такую жертву необходимо принести, чтобы «добиться какого-то успеха в электоральных делах». Подобная ситуация не может не вызывать сожаления, добавил Песков.
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что заявления США о введении и ужесточении санкции в отношении России «никоим образом не способствует нормализации наших двусторонних отношений».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее республиканцы Палаты представителей Конгресса США предложили ввести против России, которую расценивают в качестве одного из «самых агрессивных противников Америки в мире», наиболее жёсткие из когда-либо предлагавшихся санкций.
Как следует из доклада, опубликованного Республиканским исследовательским комитетом, антироссийские санкции касаются нефтегазовых проектов РФ, суверенного долга государства и «подконтрольных России лиц» в других странах. Предложено также объявить Россию государством, спонсирующим терроризм. Пока этот документ является рекомендацией, а не законопроектом.