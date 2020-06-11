Москва, , 13:14 — REGNUM Отношения США и России приносятся в жертву интересам отдельных американских политиков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом, конечно, по мере развития избирательной кампании в США традиционно наша страна и двусторонние российско-американские отношения для американских политиков становятся сакральной жертвой», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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По его словам, такую жертву необходимо принести, чтобы «добиться какого-то успеха в электоральных делах». Подобная ситуация не может не вызывать сожаления, добавил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что заявления США о введении и ужесточении санкции в отношении России «никоим образом не способствует нормализации наших двусторонних отношений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее республиканцы Палаты представителей Конгресса США предложили ввести против России, которую расценивают в качестве одного из «самых агрессивных противников Америки в мире», наиболее жёсткие из когда-либо предлагавшихся санкций.

Как следует из доклада, опубликованного Республиканским исследовательским комитетом, антироссийские санкции касаются нефтегазовых проектов РФ, суверенного долга государства и «подконтрольных России лиц» в других странах. Предложено также объявить Россию государством, спонсирующим терроризм. Пока этот документ является рекомендацией, а не законопроектом.