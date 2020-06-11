Киев, , 13:12 — REGNUM Лидер партии «Голос», народный депутат Рады и музыкант Святослав Вакарчук объявил о своем уходе из парламента Украины.

Соответствующее заявление он сделал на брифинге сегодня, 11 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вакарчук заявил, что его основной целью в политике было привести в парламент новых «патриотических» людей, и сейчас эта задача «в большей степени» решена. Соответственно, он считает свою миссию «частично выполненной» и переходит к следующему этапу.

«Следующий мой этап — сделать так, чтобы молодые люди стали настоящими лидерами будущего. В планах — большой образовательный проект», — заявил он.

Отдельно музыкант подчеркнул, что он не прекращает свою политическую деятельность и не прекращает деятельность в партии «Голос», а лишь уходит из Рады.

Напомним, что Вакарчук добровольно складывает полномочия депутата Рады уже второй раз — при президентстве Ющенко он получил мандат в партии «Наша Украина — Народная самооборона», но через год отказался от депутатства.

«Удивительная личность в истории. Мог быть в стране президентом, а завёл народ в Раду. Получил, судя по всему, вознаграждение, и с корабля уходит», — комментирует решение Вакарчука политический эксперт Дмитрий Раимов. «А куда делось рвение страну менять? Думаю, такие как он и подрывают доверие общества к политикам. Пришёл. Победил. Кинул избирателей», — добавил специалист.