Киев, , 12:59 — REGNUM Украинский певец Святослав Вакарчук заявил о сложении депутатского мандата 11 июня во время общения с журналистами.

Вакарчук назвал свою миссию в Раде частично выполненной, поскольку ему удалось привести во власть партию «Голос».

В дальнейшем артист намерен развивать некий образовательный проект.

«Такое впечатление, что работа народным депутатом для него как книга, которую он второй раз крадёт в библиотеке, не может прочесть и с позором приносит обратно», — прокомментировал ситуацию депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

Напомним, Вакарчук уже был депутатом в 2007 году, избранным от партии «Наша Украина». Спустя год он также добровольно сложил мандат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Святослав Вакарчук сложил полномочия руководителя партии «Голос», отметив, что остаётся членом партии и будет её развивать.

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