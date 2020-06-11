Сиэтл, США, , 12:53 — REGNUM Мэр Сиэтла Дженни Дюркан посоветовала президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу «вернуться в бункер». Об этом она написала в своем Twitter.

«Ради нашей безопасности возвращайтесь в свой бункер», — написала Дюркан.

Таким образом она прокомментировала слова Трампа, который ранее раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и Дюркан за то, что они не прилагают усилий для борьбы с беспорядками. Глава Белого дома призвал местные власти вернуть город под свой контроль и остановить «ужасных анархистов».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в американском городе Миннеаполисе чернокожий гражданин США Джордж Флойд скончался в результате жестокого обращения со стороны сотрудника полиции в ходе задержания. Этот инцидент вызвал массовые протесты по всей стране, переросшие в беспорядки.

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