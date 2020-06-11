Москва, , 12:52 — REGNUM Попытка американских военных помещать движению российского патруля в Сирии могла быть простой случайностью, вызванной «несдержанностью или амбициями военнослужащих с той или другой стороны, без политического заказа». Об этом заявил бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов.

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При этом эксперт не исключил и возможной провокации со стороны США.

«Подобными мелкими провокациями, в том числе на дорогах, американские военные будут поддерживать напряжённость в Сирии», — заявил РИА Новости генерал-полковник.

По его мнению, подобные инциденты, в том числе и на дорогах, обязательно продолжатся, так как «в интересах Пентагона поддерживать в стране тлеющий конфликт».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилось видео, на котором американские военнослужащие пытаются помещать продвижению российского патруля в Сирии. Дорогу российским военным старается преградить американский военный бронеавтомобиль, однако глохнет. Патруль продолжает следование по намеченному маршруту.

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