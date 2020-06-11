В параде Победы 24 июня примут участие в том числе почти тридцать танков Т-34. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 июня заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности.

«Впервые по Красной площади после парада, где шли машины принимавшие участие в Великой Отечественной войне, пройдёт практически тридцать танков Т-34», — заявил Шойгу.