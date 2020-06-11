Тбилиси, , 12:55 — REGNUM Министерство иностранных дел Грузии попросит объяснений у посла Украины в связи с вмешательством украинского гражданина, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили во внутренние дела другого государства. Об этом 11 июня после заседания правительства рассказал журналистам глава грузинского дипломатического ведомства Давид Залкалиани, сообщает агентство Report.

«Заявление Саакашвили, которое мы услышали вчера, является прямым вмешательством гражданина Украины в дела другой страны и непосредственно в избирательный процесс. Мы свяжемся с послом Украины и попросим объяснений», — сказал Залкалиани.

Он отметил, что Тбилиси предупреждал Киев о возможности подобных инцидентов еще во время обсуждения назначения Саакашвили на государственную должность на Украине.

Напомним, Саакашвили, лишенный грузинского гражданства в 2015 году, 11 июня на своей странице в соцсети Facebook разместил видеообращение. В нем он заявил, что намерен принять участие в политической жизни Грузии и победить в предстоящих выборах в парламент.

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