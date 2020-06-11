Киев, , 12:58 — REGNUM Если бы выборы на Украине состоялись в ближайшее время, за действующего президента Украины Владимира Зеленского проголосовали бы 37,6%, сказано в отчёте Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованном 11 июня на официальном сайте организации.

На втором месте находится экс-президент Украины Пётр Порошенко — 16,2%, на третьем — Юрий Бойко (13,2%).

В случае проведения выборов в Верховную раду, партия «Слуга народа» набрала бы 28% голосов, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 17,7%, «Европейская солидарность» — 16,2%, «Батькивщина» — 8%. На грани прохождения в Верховную раду находятся «Партия Шария» и «Сила и Честь» — по 4,7%.

Опрос проводился с 24 мая по 4 июня, опрошены 4 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее КМИС зафиксировал 41% поддержку Зеленского на гипотетических выборах президента Украины.

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