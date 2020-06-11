Минск, , 12:37 — REGNUM Палата представителей Национального собрания Белоруссии тайным голосованием одобрила кандидатуру Романа Головченко в должности премьер-министра республики, сообщает 11 июня БелТА.

Головченко поблагодарил депутатов за поддержку, а также уточнил, что новый состав правительства уже активно начал работу. В текущей ситуации от нового состава правительства ожидают максимальной эффективности, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко. Ранее эту должность занимал Сергей Румас.

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