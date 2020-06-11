Киев, , 12:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает народного депутата Верховной рады от «Слуги народа» Гео Лероса «аферистом».

Об этом он сказал в интервью «Украинской правде», материал опубликован 11 июня.

Зеленский дал понять, что продвижение Героса в парламент Украины не является его личной инициативой.

«Мне его (Лероса) привел Кирилл (Кирилл Тимошенко — один из ключевых руководителей офиса президента) с Богданом (Андрей Богдан — экс-глава офиса президента — ред.). Они сказали, что нормальный парень. Я сказал — хорошо. Это о доверии», — заявил президент.

ИА REGNUM напоминает, что Лерос ранее инициировал скандал, связанный с нынешним главой офиса президента Андреем Ермаком, опубликовав серию видео, где человек, похожий на родного брата Ермака, проводит переговоры о якобы трудоустройствена разные высокие должности за взятки.

Сейчас депутат продолжает выступать в том же духе, например, в последнем интервью он заявил, что Ермак — это человек, который возглавляет всю коррупцию, и с него «прогнивает вся система».