Симферополь, , 12:33 — REGNUM Единственная возможность для Украины восстановить жизненно необходимые ей дружественные отношения с Россией — это оказать помощь жителям Крыма в получении международного признания своего права на самоопределение, отметил обозревательИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 11 июня, комментируя высказывания Георгия Мурадова.

Как сообщалось ранее, вице-премьер правительства Крыма в интервью РИА Новости заявил, что к президенту Украины Владимиру Зеленскому рано или поздно придёт чувство раскаяния за ложь и негативное отношение к жителям Крыма. Так Мурадов ответил на высказывания самого Зеленского, который в комментарии для местных СМИ сказал, что Крым рано или поздно вернется под контроль Киева, а российскому народу станет стыдно.

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«Георгий Мурадов ответил Владимиру Зеленскому исчерпывающе, к сказанному им мало что можно добавить. Историческая правота однозначно на стороне народа Крыма, на стороне России.

Напомню, что первый референдум об особом государственном и правовом статусе Крыма состоялся ещё в январе 1991 года, и большинство жителей полуострова выступили уже тогда за статус этого региона как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора. То есть за независимость от Украины.