Москва, , 12:33 — REGNUM Несмотря на ранее сделанное предложение чешкой стороны приступить к консультациям по спорным вопросам двусторонних отношений с Москвой, дату их проведения в Праге так и не уточнили. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов.

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«Пока каких-то предложений о датах от чехов не поступало», — заявил в интервью РИА Новости российский дипломат.

Замглавы внешнеполитического ведомства отметил назревшую очевидность проведения подобных консультаций на фоне существенно деградировавших в последнее время российско-чешских отношений.

«К сожалению, создается впечатление, что партнеры явно не заинтересованы в предметном разговоре и исправлении сложившейся ситуации», — констатировал Титов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая после инцидента со сносом в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, освобождавшего чешскую столицу от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что в адрес МИД РФ была направлена дипломатическая нота с предложением обсудить противоречия в двусторонних отношениях стран, в том числе разногласия по поводу демонтажа монумента. Он отметил, что Чехия впервые с момента подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях обратилась к России с подобным обращением, в котором предлагает приступить к началу консультаций по всем спорным вопросам двухсторонних отношений.

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