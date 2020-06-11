Ростов-на-Дону, , 12:31 — REGNUM Досрочно покидает свой пост прокурор Ростовской области Юрий Баранов. Об этом сообщает ряд изданий, ссылаясь на собственные источники.

Уточняется, что руководитель надзорного ведомства уходит с должности «по собственному желанию». ИА REGNUM не располагает официальным комментарием по данному факту.

ИА REGNUM напоминает, что прокуратуру Ростовской области Юрий Баранов возглавил в 2012 году, спустя пять лет его полномочия были продлены сроком на следующую пятилетку.