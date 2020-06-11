Сеул, , 12:32 — REGNUM С 13 по 15 июня замглавы МИД Южной Кореи посетит с официальным визитом Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, Ким Гон встретится с высокопоставленными лицами ОАЭ, с которыми обсудит вопросы упрощения процедуры въезда для бизнесменов обеих стран и пути расширения сотрудничества в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, науки и техники.

Отмечается, что это первая зарубежная поездка южнокорейского дипломата с момента объявления пандемии коронавируса.

Известно, что с начала пандемии во всем мире было зарегистрировано более 7,15 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами стали более 408 тыс. человек.