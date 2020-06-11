Чебоксары, , 12:27 — REGNUM Госсовет Чувашии сегодня, 11 июня, принял решение о проведении 13 сентября 2020 года выборов главы республики. Это поддержали 37 депутатов из 41, остальные были против, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вице-спикер парламента Александр Федотов (фракция «Единая Россия») напомнил о проведении «самого главного политического события» — выборов главы Чувашии. Единый день голосования в этом году назначен на 13 сентября: в республике, помимо плановых выборов руководителя региона, должны пройти выборы в органы местного самоуправления.

Фракции КПРФ и ЛДПР выразили обеспокоенность проведением выборов с учётом неопределённого развития ситуации с коронавирусом. Так, коммунист Александр Андреев предложил «сначала оценить ситуацию с коронавирусом, чтобы без риска для здоровья и жизни наших избирателей» назначать дату выборов. Он также обратил внимание на большой рост болеющих пневмонией.

«Фракция ЛДПР тоже обеспокоена ситуация с пандемией. Выборы — это скопление большого количества людей, поэтому вопросы здоровья и жизни стоят на кону», — сказал Сергей Белобаев, выразив мнение, что агитаторы «тоже могут быть разносчиками инфекции».

«Не вижу никаких проблем с назначением даты. Пик прошли, идёт на спад, как было сказано ранее. Насколько я знаю, кто собирается выдвигать свою кандидатуру, давно работает с избирателями», — парировал единоросс Юрий Зорин.

В результате за назначение выборов главы Чувашии на 13 сентября 2020 года проголосовали 37 депутатов, четверо были против, воздержавшихся нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января 2020 года «в связи с утратой доверия» был отправлен в отставку глава республики Михаил Игнатьев. Президент Владимир Путин назначил врио главы Чувашии Олега Николаева, который до руководства регионом возглавлял комитет Госдумы и был лидером чувашских справороссов. 15 февраля Николаев сложил полномочия главы чувашского отделения «Справедливой России», сохранив партийный билет.