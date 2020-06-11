Чебоксары, 11 июня 2020, 12:27 — REGNUM Госсовет Чувашии сегодня, 11 июня, принял решение о проведении 13 сентября 2020 года выборов главы республики. Это поддержали 37 депутатов из 41, остальные были против, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Вице-спикер парламента Александр Федотов (фракция «Единая Россия») напомнил о проведении «самого главного политического события» — выборов главы Чувашии. Единый день голосования в этом году назначен на 13 сентября: в республике, помимо плановых выборов руководителя региона, должны пройти выборы в органы местного самоуправления.
Фракции КПРФ и ЛДПР выразили обеспокоенность проведением выборов с учётом неопределённого развития ситуации с коронавирусом. Так, коммунист Александр Андреев предложил «сначала оценить ситуацию с коронавирусом, чтобы без риска для здоровья и жизни наших избирателей» назначать дату выборов. Он также обратил внимание на большой рост болеющих пневмонией.
В результате за назначение выборов главы Чувашии на 13 сентября 2020 года проголосовали 37 депутатов, четверо были против, воздержавшихся нет.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 января 2020 года «в связи с утратой доверия» был отправлен в отставку глава республики Михаил Игнатьев. Президент Владимир Путин назначил врио главы Чувашии Олега Николаева, который до руководства регионом возглавлял комитет Госдумы и был лидером чувашских справороссов. 15 февраля Николаев сложил полномочия главы чувашского отделения «Справедливой России», сохранив партийный билет.