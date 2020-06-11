Амстердам, , 12:19 — REGNUM 10 июня в амстердамском муниципальном совете прошли дебаты по поводу антирасистской демонстрации, состоявшейся 1 июня на площади Дам. В ходе дебатов бургомистр Амстердама Фемке Галсема выразила сожаление в связи с действиями властей. По её словам, муниципалитет должен был предупредить демонстрантов о том, что на Дам собралось слишком много народа. Галсема выразила пожелание, что случившееся послужит уроком на будущее.

«Я сожалею об этом», сказала Галсема об отсутствии коммуникации со стороны властей в ходе первоиюньских событий.

Отсутствие коммуникации она объяснила избранной местными властями стратегией, которая была направлена на деэксалацию происходящего. Однако задним числом она признала, что власти должны были активнее стараться отговорить желающих от участия в демонстрации.

В ходе дебатов Галсема также сообщила, что будет проведено два расследования обстоятельств событий 1 июня.

Первое расследование должно установить, почему полиция не смогла заранее оценить возможное число участников демонстрации, и почему мимо её внимания прошли сигналы, что число участников может оказаться гораздо больше, чем ожидалось. Второе расследование должно установить, каким образом накануне и в ходе демонстрации местные власти принимали свои решения.

Галсема подчеркнула, что она полностью ответственна за события 1 июня.

1 июня в Амстердаме прошла демонстрация против расизма в США и Европе. Демонстрация сопровождалась массовыми нарушениями режима социального дистанцирования. После её завершения Галсема подверглась резкой критике из-за решения не распустить демонстрацию.