Дамаск, , 12:20 — REGNUM Более 20 беженцев за истекшие сутки вернулись в Сирию с территории Ливана. Об этом 10 июня сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, который опубликован на сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 25 беженцев», — говорится в бюллетене.

Также уточняется, что в данное число входит 8 женщин и 13 детей. Кроме этого, сообщается, что с территории Иордании через пропускной пункт «Насиб» беженцы за последние 24 часа не возвращались.

При этом отмечается, что теперь суммарное количество вернувшихся из Ливана в Сирию беженцев составляет 185 485 человек, среди которых 55 786 женщин и 94 320 детей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 10 июня стало известно, что шестнадцатый совместный патруль военных из России и Турции прошел на участке трассы М-4 в сирийской провинции Идлиб.