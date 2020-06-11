Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM Петербуржцы отреагировали на предложение губернатора Александра Беглова поделиться мыслями о порядке снятия «коронавирусных» ограничений. Мнения об очередности открытия парков и детских садов разделились, но многими такой подход градоначальника к проблеме был встречен с недоумением, прозвучали слова «маразм», «дурдом», «цирк» и «отставка».

Родственники больных у Покровской больницы Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

На своей странице «ВКонтакте» 10 июня Александр Беглов заметил, что заболеваемость COVID-19 в Петербурге «плавно снижается», так что теперь он «хочет узнать мнение» горожан о том, какие ограничения следует снимать в первую очередь.

Читайте также: Беглов спросил у петербуржцев о порядке отмены ограничений

Многих петербуржцев удивила сама постановка вопроса, особенно если учесть, что ранее Смольный не интересовался желаниями жителей.

«Этот опрос — лучший показатель компетентности власти. Может, еще спросите, отменить ли налоги? Интересно, что же ответят? За последствия тоже с горожан спросите? Стыдно за такое правительство, все в цирк превратили», — считает Георгий П. Впрочем, пользователь сети Павел Н. ответил ему, что на их глазах происходит «хайп».

"Маразм власти крепчал! Решил в демократию поиграть? Что-то, когда вводились безумные ограничения, мнение горожан не интересовало», — изумился Константин Е.

Петербуржец Максим К. предложил губернатору спрашивать не мнения жителей, так как у них у всех разные желания и предоставления о прекрасном, а «по старой доброй традиции лучше повторить за Сергеем Семеновичем (мэром Москвы)», намекая на то, что почти все ограничительные меры Беглов вводил вслед за Собяниным с задержкой в неделю.

«Санек, что это ты решил у народа спросить, что, Москва молчит или послала куда?» — панибратски обратился к губернатору на ту же тему Андрей А.

Таких удивленных внезапной открытостью к предложениям нашлось достаточно: на их взгляд, «дурдом не заканчивается», а власти пытаются сбросить с себя ответственность за решения на неосведомленных граждан.

«Мы не знаем ситуацию изнутри. Насколько правдивы цифры, тоже не знаем. Очень много вранья. Зачем задавать такой вопрос людям? Чтобы переложить ответственность? По типу «это все шашлыки». И ещё, когда откроете поликлиники? Это уже маразм. Третий месяц врачи поликлиники на карантине от пациентов. А в больницах огромное количество больных», — заявила петербурженка Татьяна О. Она оказалась не одинока в своих сомнениях.

«В больницах мест нет», — кратко сформулировала свою позицию по поводу снятия ограничений местная жительница Наталья В.

От более оптимистично настроенных горожан она получила пожелания, «не выдумывать» и «не фантазировать». Но на выручку пришла петербурженка Ксения Д.

«Мест нет, это реально! Мой друг попал в больницу неделю назад с 60% поражения лёгких, до этого он две недели почти дома болел, так как не было мест для госпитализации! И сейчас люди на очередь на госпитализацию стоят», — заявила она. Ксения также указала, что большинство петербургских стационаров уже перепрофилированы под COVID-19, и там нет мест, а остальные не в состоянии обслужить весь город, про плановые госпитализации и операции же вообще пришлось забыть.

Читайте также: Петербургские больницы перегружены из-за COVID-19

С ней согласилась и Роза Т., пересказав историю своей знакомой, которая была вынуждена простоять в очереди в больницу в машине скорой помощи 4,5 часа. «В итоге проверили и с затрудненным дыханием и одышкой отправили домой, так как в больницу кладут только тяжелобольных», — сказала она. Елена П. и Павел Б. указали губернатору, что тест на коронавирус в Петербурге сейчас сдать крайне сложно, если только не потратить несколько тысяч рублей на платное исследование в частной лаборатории.

«Не понимаю одного, у него что, мозгов своих нет, что ли, нет статистики заболеваемости, или он таким образом решил ответственность переложить в случае «новой волны» на граждан. Какое может быть улучшение обстановки, если нет элементарного анализа по количеству людей, которые хотя бы сдали/не сдали тесты, а значит, нет понимания, сколько сегодня болеют, сколько уже переболели, а забыл, у нас же в России нет никакой пандемии, нет никакого вируса, нет карантина, поэтому и анализы на «ковид» делает сам гражданин, если ему кошелёк позволяет… Ну раз нет ничего, тогда зачем людям голову морочить, Саша, снимай все ограничения, хватит на масках да на анализах деньги зарабатывать», — призвал губернатора петербуржец Павел.

Далеко не все петербуржцы, следует признать, готовы поверить в подобные истории, называя их откровенной «чушью», что в свою очередь вызывало недоумение у их оппонентов.

«Читаю и поражаюсь. Врачей спросите, есть места или нет. Знатоки. Нет мест!» — припечатал Константин З.

Читайте также: За сутки в Петербурге выявили 303 носителя коронавируса

По существу же петербуржцы в основном призывали открыть фитнес-центры, парки, детские и спортивные площадки, детские сады, парикмахерские, даже кинотеатры и музеи, общепит и торговые центры. Особенно остро встал вопрос об открытии поликлиник, специализированных медучреждений и отделений, невозможно попасть в отделение гемодиализа, онкобольные тоже с трудом могут получить помощь, пишут горожане.

«Необходимо срочно открыть больницы высокотехнологичной и плановой медицинской помощи. Многие из нас уже могут не дожить до лечения. Особенно онкологические больные. Кроме того, надо немедленно вернуть первичное звено к диагностике», — заметила одна из петербурженок. Нет никакой опасности и в открытии парков, на ее взгляд, ведь приближаться близко к незнакомцам и так противоречит «петербургской культуре».

Если не открыть рестораны и салоны красоты сейчас, заметил Сергей С., то 90% «не откроются уже никогда», а ведь в сфере услуг заняты 300−500 тыс. человек. Устали горожане, судя по комментариям в сети, ходить в подпольные парикмахерские или к мастерам на дом, многие ограничения и так не соблюдаются, поэтому, считают они, нужно заканчивать «масочный балаган». «И добавить парочку кладбищ», — закончил мысль другой петербуржец.

Читайте также: В Петербурге с 15 июня могут разрешить работу парикмахерским и химчисткам

Ярые сторонники открытия торговых центров сетуют на то, что им не дают «сходить на шопинг» или «культурно перекусить в фудкорте», в то время как, по их свидетельствам, по всему Петербургу «алкаши кучкуются» у винных лавок и пивных магазинов.

«Успокойтесь уже. Ваши ТЦ никому не нужны, кроме любительниц пошляться от безделья», — заявили о себе противники этой идеи, посоветовав также тем, кто требует срочно открыть фитнес-клубы, «купить велик».

Наметился раскол в обществе не только по принципу веры в опасность коронавируса или необходимость торговых центров, но и по признаку трудоустройства. Горожане обратили внимание Беглова, что «предприниматели скоро будут по помойкам ходить, кусок хлеба искать», в то время как работникам бюджетной сферы обещали исправно платить зарплату, да еще и с премиями.

Возмущает петербуржцев и сравнение с Москвой, где, как они считают, уже сняли ограничения, а Петербург же отстает, как «деревня». «Открыть все уже и вырабатывать коллективный иммунитет. Все равно уже смех, а не статистика, анализы брать не хотят, по вызовам только ну когда совсем умираешь едут. Зато у нас «снижается количество больных». Конечно, снижается, потому как они никому не нужны, эти больные», — считает Ольга.

Дмитрий В. поддержал эту идею, признаваясь, что сам лежит в обсерваторе «Заря» с двусторонней пневмонией, но его жену и ребенка заставляют сидеть дома без возможности погулять на детской площадке.

«Коронавирус-то ещё не подтвердили, участковый терапевт вообще не хотел мазки брать. Пока погода хорошая, нужно гулять, все равно, судя по комментариям, никто этого «мнимого» короновируса не боится», — иронизирует он.

Людмила С. в комментариях к новостям предложила переходить от режима самоизоляции или повышенной готовности к «режиму самовыживания» по принципу «кто не справился с болезнью — не повезло».

«Снижение заболеваемости идет за счет того, что перестали тестировать. Тестируют только тех, кто попал в больницу. А дома, даже если у заболевшего высокая температура и тяжелая пневмония, в тесте отказывают. Только антибиотики прописывают. Так что все это вранье. Им надо показать, что с проблемой справились, а в причине смерти будут ставить «сердечная недостаточность», — заметила она.

Читайте также: Библиотеки, бани и каршеринг могут «вернуться» в Петербург с 15 июня

На удивление популярной идеей среди граждан оказалась отставка самого Беглова. Десятки петербуржцев предложили ему сначала снять все имеющиеся ограничения, а потом и «самого себя с поста губернатора». Туда же предлагают отправить и главного санитарного врача города Наталию Башкетову.

Иван Л. также заметил, что в соцсети «ВКонтакте» далеко не все желающие могут ответить градоначальнику, ведь многие из-за своих реплик уже отправились в черный список. «Забавно, конечно, спрашивать у себя в ВК людей. Там содержат только «правильных» петербуржцев, остальных банят, чтоб не задавали свои «неправильные» вопросы», — заявил он.

К слову, о блокировке на странице Беглова петербуржцы сообщали и ранее. «Что это за губернатор, который тебя добавляет в чёрный список?» — сокрушается Алексей С.

Читайте также: В Смольном назвали сроки возобновления плановой медпомощи в Петербурге

Добавим, за последние сутки в Петербурге выявили 303 новых носителя коронавируса, их общее число приближается к 20 тысячам, но неуклонно снижается в последние дни. Показатель смертности населения города только в мае 2020 года превысил показатель мая 2019 года на 32%, или примерно на 1,5 тыс. человек. При этом за все время пандемии в городе признали 520 летальных исходов COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге за сутки подтвердили 38 смертей от COVID-19