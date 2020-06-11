Минск, , 12:08 — REGNUM «В условиях новой реальности при переходе экономики к мировым ценам на энергоносители и постоянно возникающих внешних угроз наша первоочередная задача — избавить экономическую систему от углеводородной и иной конъюнктурной зависимости, искоренить системные дисбалансы, обеспечить устойчивое развитие экономики и динамику роста благосостояния граждан», — заявил сегодня, 11 июня новый глава правительства Белоруссии Роман Головченко.

Выступая в Национальном собрании, Головченко сообщил, что эти и другие задачи найдут отражение в будущей программе деятельности правительства. Государственное информагентство БелТА приводит его слова: «В установленные сроки документы будут внесены на рассмотрение парламента».

Напомним, газ в Белоруссию поставляет российский Газпром. Россия также является основным поставщиком нефти на белорусские НПЗ.

Александр Лукашенко требовал от Совмина диверсифицировать импорт углеводородов с целью снижения зависимости от российских поставок. В Белоруссии реализуется ряд документов по обеспечению «энергетической безопасности».

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