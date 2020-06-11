Таллин, , 12:02 — REGNUM Министерство иностранных дел Эстонии вручило послу России в Таллине Александру Петрову ноту в связи с якобы нарушением российским самолетом воздушных границ республики. Об этом 11 июня сообщили в посольстве РФ в Эстонии.

В вооруженных силах Эстонии заявили, что российский самолет TU204−300 10 июня вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Самолет якобы пробыл в воздушном пространстве Эстонии менее минуты.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года в Главном штабе сил обороны Эстонии заявили, что истребитель Су-34 ВКС России нарушил воздушную границу страны. По заявлению эстонских военных, российский самолёт без разрешения вошёл в воздушное пространство республики в районе острова Вайндлоо и находился там не менее минуты.

Минобороны РФ опровергло данные обвинения.

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