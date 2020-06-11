Киев, , 11:48 — REGNUM Экс-спецпредставитель Вашингтона по Украине Курт Волкер считает, что США не сыграли достаточно весомую роль в поддержке Украины в процессе урегулирования ситуации в Донбассе.

Об этом он заявил в ходе одной из конференций, заявление дипломата приводит 10 июня «Голос Америки».

Соответственно, отметил Волкер, теперь всё возлагается на Германию и Францию.

«США, к сожалению, не играют большой роли в поддержке этого процесса после того, как я ушел с должности в сентябре. Я думаю, мы реально в этом потеряли, и сейчас всё на самом деле оказалось на плечах Франции и Германии», — отметил американский эксперт.

«И что у меня вызывает грусть — так это то, что Германия и Франция четко не заявляют, что Россия является нарушителем Минских договоренностей… что она их подписант, а не наблюдатель, что она является участником конфликта (в Донбассе) и не выполнила взятые на себя обязательства», — подчеркнул бывший спецпредставитель.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе этой же конференции Волкер позитивно оценил работу президента Владимира Зеленского по урегулированию в Донбассе, отметив, что президент Украины своими маневрами «лишает Россию ее главных аргументов».