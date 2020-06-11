Ташкент, , 11:26 — REGNUM Владелец сети супермаркетов korzinka. uz в Узбекистане Зафар Хашимов опроверг заявление о причастности к его компании дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Соответствующий документ он опубликовал на своей странице в Facebook.

Хашимов отреагировал на заявление сына Каримовой Ислама. Последний утверждал, что его мать владела акциями korzinka.uz. Бизнесмен опубликовал копии сертификата.

Документ подтверждает, что в реестре акционеров компании Marnell Group LTD, которая является учредителем korzinka. uz, был и остается лишь один владелец.

«У меня не было никаких иных акционеров, партнёров, пайщиков, дольщиков и иных причастных к моему бизнесу лиц. Никогда», — написал Хашимов.

Напомним, в мае дочь Гульнары Каримовой Иман опубликовала в социальных сетях обращение своего брата Ислама к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Ислам утверждает, что Каримова владела акциями компаний, которые переданы государству. Среди прочих названа сеть korzinka.uz.