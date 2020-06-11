Москва, , 11:22 — REGNUM Элеонора Митрофанова покинула пост Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Об этом 11 июня заявил замглавы ведомства Михаил Брюханов.

«Вчера у Элеоноры Валентиновны (Митрофановой) был последний рабочий день. По идее, должен быть указ о ее освобождении от должности, пока такого указа нет, но полномочия она уже не исполняет», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, исполняющим обязанности Россотрудничества назначен Павел Шевцов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд телеграм-каналов сообщил, что нынешняя глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова вскоре может уйти в отставку. Утверждается, что она уже объявила коллективу Россотрудничества о своем предстоящем уходе.

Также сообщалось, что главой ведомства может стать внук Евгения Максимовича Примакова, депутат Государственной думы, тележурналист Евгений Примаков может стать главой.

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