Чебоксары, , 11:20 — REGNUM Проведение парада Победы 24 июня — в день, когда в Чувашии отмечается День Республики — «знаковое событие». Особое внимание к этим событиям связано с тем, что отмечается одновременно два юбилея: 75-летие Победы и 100-летие со дня образования Чувашской автономии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 июня, заявил на сессии Госсовета врио главы Чувашии Олег Николаев.

Логотип празднования 100-летия Чувашии Cap.ru

«Мы все с вами знаем, что в этом году исполняется 100 лет образования Чувашской автономной области. Скоро состоится парад Победы, посвящённый 75-летию Победы над фашизмом. Причём не в День Победы. Для нас в нашей деятельности это знаковое событие, потому что парад Победы пройдёт в День Республики, в день 100-летия образования Чувашской автономии. Это, на мой взгляд, такая синхронизация событий не случайна. Глубинные исторические вехи развития чувашской нации и российской государственности становятся более знаковыми, глобальными и взаимопроникающими. Я лично уверен, что возможностей для развития республики у нас больше, чем трудностей», — сказал Олег Николаев.

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Напомним, президент России Владимир Путин назначил на 24 июня парад Победы. Это среда, и она указом главы государства она объявлена нерабочей, с сохранением зарплаты. Стала известна и возможная дата шествия «Бессмертного полка» — 26 июля, в День Военно-морского флота. Но коррективы еще может внести коронавирус.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня — в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей», — сказал Владимир Путин.

24 июня в Чувашии отмечается главный национальный государственный праздник. В этом году празднуется 100-летие со дня образования республики. В связи с коронавирусом 23 июня в честь праздника откроют несколько новых производств, 24 июня пройдет заседание высшего экономического совета, откроется обновлённая Красная площадь в Чебоксарах и площадь Победы в Красных Четаях. 24 июня в национальном музее планируется открыть выставку национального костюма «Золотая россыпь веков», коллекцию нарядов привезет историк моды Александр Васильев. Многие мероприятия, запланированные на июнь, пройдут в онлайн-режиме: флешмобы, фотоакции, конкурсы. На август перенесут большинство культурных событий, чтобы они прошли в привычном формате.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 1920 года был принят декрет «Об Автономной Чувашской области», подписанный председателем Совнаркома Владимиром Лениным (Ульяновым), председателем ВЦИК Михаилом Калининым и секретарем ВЦИК Авелем Енукидзе. В декрете указывалось: «Образовать Автономную Чувашскую область, как часть РСФСР с административным центром в г. Чебоксары».

День Республики как официальный праздник впервые был учрежден в 1995 году в ознаменование 75-летия со дня образования Чувашской автономной области. 4 мая 2000 года был подписан закон, в соответствии с которым 24 июня объявлен государственным праздником — Днем Республики.