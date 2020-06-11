Симферополь, , 11:20 — REGNUM Российские силовые структуры обладают мощнейшим потенциалом, который позволяет нейтрализовать любые террористические угрозы в Крыму. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Наши силовые структуры обладают мощнейшим военным и контртеррористическим потенциалом, который позволяет нейтрализовать любые угрозы и в полном объёме обеспечить безопасность крымчан… Террористы и их пособники получат по заслугам», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ФСБ предотвратила теракт в Симферополе, подозреваемые в его подготовке задержаны, у них изъяты самодельные взрывные устройства, оружие, а также доказательства связей террористов с украинскими радикалами.

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