Екатеринбург, , 11:17 — REGNUM Глава свердловской Региональной энергетической комиссии Владимир Гришанов не будет переназначен на эту должность. Против выступила ФАС, сообщает пресс-служба ведомства.

Гришанов возглавил данный орган тарифного регулирования в 2010 году, ранее пост занимал Николай Подкопай. В 2020 году срок его полномочий истекает. В связи с этим в апреле ФАС получила запрос на согласование его кандидатуры на очередной срок.

При этом в федеральном ведомстве установили, что свердловская РЭК допускала в последние годы грубые и систематические нарушения законодательства о государственном регулировании цен (тарифов). Также оказалось, что решения об установлении тех или иных тарифов принимались без должного правового и экономического обоснования, а в обосновывающих материалах не подтверждались. ФАС несколько раз предписывала РЭКу устранить нарушения и даже отменяла установленные тарифы.

В структуре отмечают, что за всё это персонально отвечает Владимир Гришанов. В связи с этим ФАС пришла к выводу о том, что он ненадлежаще исполняет свои обязанности, результаты работы неудовлетворительные, и решила отказать в согласовании его кандидатуры.

Отметим, право согласовывать глав региональных органов тарифного регулирования ФАС России имеет с 2015 года. За это время были одобрены десятки кандидатур. Отказ Гришанову стал первым за всю практику.

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