Симферополь, 11 июня 2020, 11:17 — REGNUM Украина для российского Крыма является постоянным источником террористической угрозы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Симферополе предотвратили теракт. Задержаны пять граждан РФ, собиравшихся взорвать самодельную бомбу на городском рынке. Помимо этого, их подозревают в пропаганде терроризма и экстремизма, а также во взаимодействии с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины.
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