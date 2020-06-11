Симферополь, , 11:17 — REGNUM Украина для российского Крыма является постоянным источником террористической угрозы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Территория соседней страны является для российского Крыма постоянным источником террористической угрозы, которая в разное время проявлялась в разных формах — от попыток диверсий до водной блокады. Эти попытки всегда имели и будут иметь один и тот же результат: полный провал», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Симферополе предотвратили теракт. Задержаны пять граждан РФ, собиравшихся взорвать самодельную бомбу на городском рынке. Помимо этого, их подозревают в пропаганде терроризма и экстремизма, а также во взаимодействии с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины.

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