Симферополь, , 11:13 — REGNUM Терроризм после 2014 года стал неотъемлемой частью государственной политики Украины. Об этом 11 июня на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Терроризм после государственного переворота 2014 года стал стилем и неотъемлемой частью государственной политики Украины вне зависимости от персоналий», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Симферополе. Задержаны пять граждан РФ, собиравшихся взорвать самодельную бомбу на городском рынке. По данным правоохранителей, они занимались пропагандой терроризма и экстремизма, а также взаимодействовали с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины.

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