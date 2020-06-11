Тбилиси, , 11:04 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готовится к победе на выборах в грузинский парламент, которые пройдут 31 октября. Видеообращение он 11 июня разместил на своей странице в соцсети Facebook.

«Разумеется, я в этой борьбе. Разумеется, мы намерены победить. Мы все должны объединиться, сейчас не время делить места, и оно не наступит и в будущем», — сказал экс-президент в обращении.

Он отметил, что в этом году якобы решится, останутся ли жители Грузии «рабами» или станут «гордыми гражданами свободной страны». По мнению Саакашвили, на выборах якобы решится: «погибнет или победит Грузия». О себе он заявил, что готовится к победе.

Напомним, партия «Единое национальное движение», основанная Саакашвили, в Грузии является самой крупной оппозиционной партией. Партия также пытается объединить вокруг себя другие оппозиционные силы. Сам Саакашвили бежал из Грузии до окончания своих президентских полномочий. Потом его там заочно признали виновным по ряду уголовных дел.