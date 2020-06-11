Москва, , 10:59 — REGNUM Доступность качественной медицины должна быть стандартом, а не вопросом экстренной мобилизации, одной из задач публичной власти всех уровней, согласно поправке в Конституцию, будет обеспечение качественной медпомощью всех граждан РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июня заявил член Совфеда Константин Долгов.

«Конечно, очень важно, чтобы обеспечение качественной и доступной медицинская помощи стало важнейшей заботой для всех уровней власти — федеральной, региональной и муниципальной. И в этом смысле связанная поправка в Конституцию о том, что в стране будет единая публичная власть, которая, собственно, будет объединять органы власти — федеральные, региональные и муниципальные — это очень важно. Потому что одной из важнейших задач публичной власти будет как раз обеспечение качественного медицинского обслуживания населения», — заявил Долгов.

Российское здравоохранение прекрасным образом себя показало на фоне пандемии коронавирусной инфекции, отлажено взаимодействие между федеральным центром, регионами и муниципалитетами, отметил сенатор.

«У нас отлажено взаимодействие между центром и регионами, муниципалитетами, главное его нарастить и помнить, что одной из задач объявлено усиление первичного звена медицины», — сказал парламентарий.

Ключевые поправки в Конституцию выносятся на общероссийское голосование.

«Качественное медицинское обслуживание — это одно из важнейших прав человека. И последние события в нашей стране, в мире показывают, что реализация этого права становится не просто действительно важным в современных условиях, но становится вопросом жизни и смерти для людей», — заявил Долгов, отметив вклад медработников в минимизацию потерь от пандемии.

«Уровень нашей медицины достаточно высок, и это было продемонстрировано, иначе бы ситуация была совершенно другая, потери от пандемии были бы больше», — подчеркнул парламентарий.